Jornais de Lisboa dão detalhes do contrato como salários de 8 milhões de euros por ano e pagamento de 2 milhões de euros para o Flamengo, que ainda não se manifestou sobre o caso

Marcus José

Segundo a imprensa portuguesa o técnico Jorge Jesus vai ser o treinador do Benfica na próxima temporada.

A BOLA TV adianta que o acordo para o regresso do técnico à Lisboa ficou fechado nas últimas horas. Jesus, 65 anos, deverá viajar para Portugal ainda neste fim de semana, a fim de formalizar o acordo com os encarnados.

O treinador, recorde-se, deixou o Benfica no verão de 2015, para assumir o comando técnico do Sporting. Depois de três temporadas em Alvalade, rumou à Arábia Saudita para orientar o Al Hilal. Estava desde 2019 ao leme do Flamengo, clube ao serviço do qual conquistou seis troféus. Cinco anos depois de deixar o estádio da Luz, Jorge Jesus está de regresso ao banco das águias.

Jorge Jesus está de regresso ao Benfica e, segundo o jornal Record apurou, o acordo entre o até agora treinador do Flamengo e as águias contempla um contrato de três temporadas, com salário de 8 milhões de euros por ano (4 milhões limpos para o técnico). Atualmente Jesus ganha 3,5 milhões de euros por ano.

O Benfica irá pagar, no imediato, 2 milhões de euros ao Flamengo – o técnico tinha contrato com o campeão brasileiro até junho de 2021.

Jorge Jesus no Flamengo*:

57 jogos

43 vitórias

10 empates

4 derrotas

129 gols marcados

47 gols sofridos

