Movidos pelo sentimento de solidariedade e amor por aqueles que se encontram hospitalizados, servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC), em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), iniciaram na manhã deste sábado, 24, uma campanha de doação de sangue e medula óssea. No âmbito da instituição, a campanha seguirá até o dia 1º de maio.

De acordo com presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, a campanha foi idealizada durante conversas entre a equipe que decidiu envolver todos os servidores do órgão. “O momento é pertinente, uma vez que o Hemoacre precisa aumentar o estoque de bolsas de sangue. É a hora de fazermos a nossa parte e ajudarmos a salvar vidas”, disse.

Cunha destacou que a campanha durará a semana inteira para evitar aglomerações, em respeitos às restrições estabelecidas diante da pandemia. Ele aproveitou para convidar todos os servidores, técnicos, administrativos, policiais penais e colaboradores, bem como a sociedade para também fazerem doação de sangue.

Um dos doadores, o policial penal Ronaldo Melo, falou sobre a importância de fazer a doação. “Nesse momento de crise, de pandemia, nós temos que estar sempre ajudando os nossos companheiros. Nós tantas vezes precisamos e o Hemoacre sempre atendeu. Nesse momento que está faltando, nós fomos chamados e estamos aqui. Eu sou doador desde 2007 e fazia dois anos que eu não doava. Eu pretendo continuar rotineiramente, de acordo com as necessidades”, afirmou.

Estoque reduzido

“A situação nesse momento está crítica. Nós estamos necessitando de todos os tipos sanguíneos, mas enfatizando o tipo O+ e A+”, afirmou a bióloga do setor de Captação de Doadores do Hemoacre, Eliene Passos.

Ela ressaltou que as parcerias são importantes pois no mês de abril o setor registrou baixa no número de doadores o que, consequentemente, gera impacto no estoque de bolsas de sangue.

Doe Sangue

Saiba de alguns critérios para a doação de sangue:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 kg;

Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Os doadores podem agendar a doação por meio do telefone 3248-1380 de segunda a quinta-feira das 7h às 17h, às sexta das 7h às 13h. As doações podem ser feitas de segunda a sábado das 7h às 18h, incluindo feriados. Você também pode agendar pelo aplicativo Sangue Amigo.

Comentários