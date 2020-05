Presidente, Eden Azevedo, emitiu nota afirmando que a associação alertava o Governo do Estado sobre as doenças de trato respiratório e sua fácil proliferação nas prisões do Acre. Segundo ele, o Covid-19 não seria diferente.

Com informações jornais de Rio Branco

Na noite de ontem sexta-feira, 1 de maio, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) confirmou a morte de um apenado, 51 anos, com suspeita do novo Coronavírus (Covid-19).

Segundo o Iapen, o apenado era da Unidade Prisional do Quinari (UPQ) e foi encaminhado logo pela manhã desta sexta-feira, 01, com suspeita de Covid-19 à UPA do 2º Distrito da Capital.

O Iapen afirmou que somente após a realização de um laudo poderá realmente confirmar se a morte se deu em decorrência do Covid-19 ou não. De acordo com informações, o apenado foi avaliado por uma profissional de saúde da Unidade prisional que ao constatar os sintomas, decidiu encaminhá-lo imediatamente à UPA do 2º Distrito

“O preso foi encaminhado para a UPA 2º Distrito com suspeita de Covid-19 hoje de manhã e infelizmente faleceu no início da noite. Mas quanto ao fato de ele estar de fato contaminado, precisamos aguardar o resultado do exame”, afirmou em Nota.

O presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário, Eden Alves Azevedo, emitiu uma nota afirmando que não era de hoje que a associação alertava o Governo do Estado sobre as doenças de trato respiratório e sua fácil proliferação nas prisões do Acre. Segundo ele, o Covid-19 não seria diferente.

O preso José Raimundo Rodrigues Nunes, de 51 anos, morreu na noite dessa sexta-feira (1º) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco. Em nota, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que existe a suspeita de Nunes ter sido vítima de contaminação pelo novo coronavírus.

“Há pouco menos de 2 semanas alertamos as autoridades da Segurança Pública sobre a possível situação caótica, hoje nos deparamos com essa situação de óbito o que acende a luz vermelha daqui pra frente. Que o Governo do Estado entenda de uma vez por todas que o sistema penitenciário é uma das pastas mais complexas de se tratar e que as condições mínimas para policiais penais, técnicos administrativos e presidiários precisam ser priorizadas”, afirmou em Nota.

Presos com suspeita de Covid-19

O maior presídio do Acre, o Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira Conde em Rio Branco, tem 20 casos suspeitos de Covid-19, segundo boletim divulgado pelo Iapen-AC.

Os detentos estão isolados no pavilhão Q, destinado justamente para casos de Covid-19 entre os detentos. Neste mesmo pavilhão também estão os presos que entram no sistema prisional e precisam ficar em quarentena pelo período de 14 dias.

Do total de 20 casos considerados suspeitos de Covid-19, três detentos tiveram diagnóstico positivo para a doença e outros seis foram descartados. Com isso, 11 presos aguardam resultado dos exames e seguem em isolamento, além dos casos confirmados.

Em todo o estado do Acre, 347 presos fazem parte do grupo de risco, de acordo com dados do Iapen. O diretor-presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, disse que o órgão ainda está aguardando a confirmação da Secretaria Estadual de Saúde e que por enquanto há apenas a suspeita de que o detento teria morrido de covid-19.

Covid-19 em servidores do sistema

Com relação aos servidores do sistema prisional, a situação é ainda mais preocupante. Até último boletim de quinta-feira (30), o Iapen tinha 83 casos considerados suspeitos para Covid-19. Desses, 27 foram confirmados, sendo 24 policiais penais e 3 servidores administrativos.

Outros 13 casos permanecem em análise. O órgão informou que oito servidores tiveram alta e são considerados curados.

Ao todo são 145 servidores afastados do sistema prisional. Sendo 105 inseridos no grupo de risco, os 27 casos confirmados e os 13 em análise. Desses, 29 são servidores administrativos e 116 são policiais penais.

Números da doença no Acre

Casos em Rio Branco; Acrelândia; Bujari; Plácido de Castro; Porto Acre, Senador Guiomard, Cruzeiro do Sul, Xapuri, Assis Brasil, Feijó, Tarauacá e em Mâncio Lima. A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) anuncia oficialmente 66 novos casos de infecção pelo novo coronavírus no estado, nas últimas 24 horas. O número de contaminados subiu de 487 para 553.

