Humaitá desbanca favoritos, vence turno e garante vaga em competições nacionais para 2022

O Humaitá faturou o primeiro turno do estadual, após vencer o Vasco por 2×0, ontem a noite no Florestao, em Rio Branco.

Os gols da vitória do Tourão de Porto Acrea foram marcados pelo volante Marquinhos, aos quatro minutos da primeira etapa, e pelo atacante Aldair, aos cinco minutos do segundo tempo. É a primeira vez que o time de Porto Acre, que passou a disputar a elite estadual em 2017, conquista o primeiro turno.

A equipe agora aguarda a divulgação da tabela do segundo turno para saber quando é quem será seu primeiro adversário.

Rio Branco erra “carrada de gols” e perde para o Atlético

Na outra partida o Atlético superou o Rio Branco por 1×0, na Arena da Floresta e chegou aos 20 pontos, mesma pontuação do Humaitá, mas perdeu o turno no saldo de gols.

Humaitá, Galvez, Atlético e Rio Branco foram as equipes classificadas para a segunda fase da competição.