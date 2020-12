O orgulho e a alegria dos funcionários e pacientes do Hospital Regional do Alto Acre, localizado em Brasileia, ficou por conta da realização exitosa, nesta segunda-feira, 21, da primeira cirurgia eletiva da unidade, ou seja, prática que não é de caráter de urgência e que pode ser agendada. O procedimento se deu na área de cirurgia geral: a retirada de uma hérnia.

“O hospital deu os primeiros passos para a estruturação do serviço regular de cirurgias eletivas para atendimento de toda a regional do Alto Acre”, destaca o assessor de Planejamento do Hospital Regional do Alto Acre, Pablo Araújo.

A unidade atende pacientes de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, e é uma das maiores do estado, prestando assistência também aos moradores da Bolívia e Peru.

“Só realizávamos cirurgias obstétricas de emergência e, antes, as cirurgias eletivas eram encaminhadas para a regulação estadual”, relata Pablo, que explicou ainda que a unidade atualmente conta com três salas cirúrgicas, sendo uma obstétrica e duas para cirurgia geral.

O antigo hospital que atendia a população de toda a região do Alto Acre foi desativado na última semana. A estrutura antiga dá lugar a uma nova, de maior porte e com novos equipamentos.

Com 2021 batendo à porta, traçam-se novas metas. “Agora estruturamos o centro cirúrgico para iniciar as cirurgias no hospital, estabelecendo um fluxo e regularidade no serviço e tornando o hospital mais resolutivo”, enfatiza o assessor.

Comentários