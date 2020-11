Por Raimari Cardoso

O Hospital de Amor de Barretos (SP) divulgou uma carta dirigida aos apoiadores da instituição de combate ao câncer assinada pelo presidente Henrique Prata em que pede ajuda para cumprir com o pagamento do 13º salário dos funcionários.

Na mensagem, Prata afirma que em mais de 30 anos à frente da direção do hospital nunca atrasou o pagamento dos servidores, mas que neste ano, em razão da pandemia de covid-19, a instituição não conseguiu concretizar as parcerias de costume.

“Há mais de 30 anos como gestor da instituição, nunca, apesar de tantas dificuldades, atrasei um dia sequer o salário das pessoas que comigo ajudam a acolher com carinho e a tratar com dignidade os pacientes que sofrem com a terrível doença do câncer”, diz.

A folha salarial do Hospital de Amor corresponde a R$ 14 milhões mensais, o que faz com que a despesa para o mês de dezembro com o pagamento de pessoal atinja os R$ 28 milhões. Uma carga pesada para um hospital já tem um déficit mensal de R$ 29,5 milhões.

Com o objetivo de arrecadar recursos para esse fim, o HA realizará um leilão virtual de gado no dia 19 de novembro, no Canal do Criador, no You Tube, a partir das 13 horas. O hospital pede a doação, nas cidades onde tem coordenadores, de cabeças de gado da mesma cor, sexo e idade para formar lotes.

Para maiores informações, os interessados em colaborar com o Hospital de Amor podem entrar em contato pelo telefone (17) 3321-6607 (falar com Marcos, Paulo ou Rodrigo) ou procurar pelo coordenador da instituição na cidade onde mora. No Acre, o analista de captação de recursos é Flávio Richetti (68) 9.9955-1977.

