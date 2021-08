Hospital de Amor deixa de receber pacientes com Covid-19 após fim de convênio com o governo de RO

“Foram 22 leitos de UTI conveniados que salvaram muitas vidas durante essa pandemia, mas que agora pela diminuição intensa de número de casos e número de pacientes internados com Covid-19 no estado de Rondônia, ele está sendo descontinuado e o Hospital de Amor volta a fazer aquilo que ele faz com excelência, que é também cuidar de pacientes de câncer”, explicou.

Atualmente, dois pacientes com Covid-19 continuam no hospital. Conforme o secretário, eles foram internados em situações graves, mas agora melhoraram e não necessitam mais do uso de oxigênio mecânico e serão transferidos para hospitais da rede estadual em leitos de enfermaria, e não mais UTI.

Com o fim do convênio com o Hospital de Amor, as UTI’s destinadas para pacientes com Covid-19 em Porto Velho ficarão apenas no Hospital de Campanha (antigo Regina Pacis), no Hospital de Base, Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) e na enfermaria anexa ao Cemetron.