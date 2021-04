Após investigação da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP), Fábio Feitosa Souza, de 32 anos, foi preso nessa quarta-feira (21) no Loteamento Novo Horizonte, em Rio Branco. Segundo a polícia, ele responde por, ao menos, nove homicídios ocorridos nos últimos meses no Acre e estava foragido do sistema prisional.

A prisão teve apoio de investigadores da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do Grupo de Enfrentamento a Crimes Contra Ordem Tributária (Gecot). _______________________

Conforme a polícia, entre os homicídios que Souza teria cometido, sete foram em Rio Branco e um em Senador Guiomard e um em Sena Madureira.

_______________________ Uma das vítimas do acusado é Adalsenilson de Oliveira Marcílio da Silva, de 34 anos, que foi morto no dia 30 de agosto, a caminho do hospital, em Rio Branco. Ele foi atingido por pelo menos dois disparos na casa dele, no bairro Vila Acre.

Na época, a polícia disse que a mulher da vítima relatou que o marido foi verificar um barulho no portão e ouviu ele gritar, já do lado de fora, pedindo calma. Ao sair, ela teria visto dois homens armados e com coletes a provas de bala. Um deles estava encapuzado e teriam afirmado ser da polícia.

Com a investigação, a Polícia Civil conseguiu chegar até a localização do esconderijo do foragido e capturá-lo. O preso foi encaminhado à delegacia onde foi interrogado e deve ser encaminhado ao presídio onde ficará à disposição da Justiça.