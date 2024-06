Homem morre em frente a distribuidora após consumo de drogas e álcool em Rio Branco

Prefeito afirma que tudo não passa de politicagem por causa do período eleitoral. Kiefer também disse que Letícia não zerou qualquer matéria do concurso, ao contrário do que disse o vereador.

Apesar de ter zerado Conhecimentos Gerais e Atualidades na prova do concurso da prefeitura de Feijó, Letícia Felício Lima, filha do prefeito da cidade, Kiefer Cavalcante, aparece na lista de classificados. O fato chamou a atenção do vereador Ronaldo Nascimento, que gravou um vídeo cobrando providências.

“Aconteceu um milagre no concurso público que foi feito, inclusive o maior milagre foi a filha do prefeito que tinha zerado em uma das matérias e agora apareceu na lista oficial classificada. A exemplo dela teve de outras pessoas também, mas a gente está verificando aqui as situações e a gente vai fazer representação, porque chega a ser injusto com várias pessoas que fizeram o concurso”, afirmou em vídeo o vereador.

O caso deve ser levado ao Ministério Público cidade

Procurado para falar sobre o assunto, o prefeito Kiefer Cavalcante disse que sua filha, que é acadêmica de Medicina, ficou na sétima colocação no concurso e nem se quisesse ocuparia o cargo, pois além de não ter terminado o curso, o certame abriu apenas duas vagas.

O prefeito afirma que tudo não passa de politicagem por causa do período eleitoral. Kiefer também disse que Letícia não zerou qualquer matéria do concurso, ao contrário do que disse o vereador. O que houve foi um erro da empresa que realizou o certame.

“Ela não vai ser nem chamada. Isso tudo é política, coisa da oposição. Ela entrou com um recurso e conseguiu mostrar que não tinha zerado. Mas são só duas vagas e ela fez só por experiência, não tem nem CRM e só vai formar só no final do ano”, afirmou o prefeito.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários