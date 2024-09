Homem é morto a tiros dentro da própria casa em Rio Branco

Movimento começou em 16 de julho em Rio Branco. Servidores exigem reestruturação de carreira, melhores condições de trabalho, investimento em tecnologia, dentre outras reivindicações

Após mais de dois meses, os servidores doInstituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Rio Branco seguem em greve pela reestruturação de carreira, melhores condições de trabalho, investimento em tecnologia, dentre outras reivindicações. A informação foi confirmada no dia de ontem quinta-feira (26) por por José Margarido, Técnico do Seguro Social e filiado do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Acre (Sindsep-AC).

O movimento iniciou em 16 de julho. “Frente à intransigência do governo federal em negociar as principais pautas de reivindicações, assim como, em resposta ao total desrespeito com que o governo vem tratando a categoria, os servidores do INSS no Acre, acompanhando a categoria a nível nacional, continuam de greve por tempo indeterminado, resistindo aos duros ataques do governo federal ao legítimo movimento paredista”, diz.

Segundo a assessoria da Agência de Previdência Social (APS) de Rio Branco, há atendimento normal mediante agendamento quando envolve casos de perícia, avaliação social, com alteração somente no que diz respeito à volta do atendimento aos advogados.

Os atendimentos agendados anteriormente seguem normalmente. Os trabalhadores do interior do estado não entraram no movimento. Permanecem funcionando as perícias médicas e os demais serviços são encaminhados para o atendimento remoto, pelo aplicativo ‘Meu INSS’ ou o telefone 135.

