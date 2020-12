Joel Claudino Ataíde, de 39 anos, foi ferido com dois tiros no peito, na manhã desta quarta-feira (9), no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

__________________

Segundo informações da polícia, Joel estava caminhando pelo ramal após ter ido fazer uma cobrança dos trabalhos já realizando no área da construção civil.

__________________

Ao se aproximar da própria residência, acabou baleado por dois homens que estava em uma motocicleta, o garupa se aproximou e de posse de uma arma de fogo, realizou vários disparos contra a vítima que foi ferida com dois tiros no peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Testemunhas que passavam pelo local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos a vítima e encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do homem é gravíssimo.

Nenhum suspeito de efetuar o crime foi identificado e preso até o momento. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.