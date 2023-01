Homem é executado com 6 tiros em Senador Guiomard

Um homem identificado por Alexandro Moreira da Paixão, 31 anos, teve a casa invadida e foi executado com 06 tiros na região do tórax e cabeça, na noite desta segunda-feira (02) na travessa Margarida, bairro Naire Leite (Popular Tampa Azul) em Senador Guiomard, também conhecido por Quinari.

De acordo com informações repassadas pela polícia, Alexandro tinha acabado de chegar da casa de um parente, quando os criminosos arrombaram a porta e o executaram sem chances de defesa dentro do quarto. Nos últimos dias ele vinha sendo ameaçado.

Segundo informações colhidas por nossa reportagem, a vítima se preparava para ir morar no município de Ji-Paraná nesta terça-feira (03), inclusive já estava com as malas prontas, porém teve sua vida ceifada um dia antes da viagem.

Vale destacar que Alexandro chegou a ser monitorado por tornozeira eletrônica por um determinado tempo, mas a justiça havia autorizado a retirada do equipamento há poucos dias, ele planejava ir para o Estado de Rondônia morar com a mãe e a avó, onde segundo familiares, pretendia levar uma vida digna.

Ao ouvir os tiros, populares ainda acionaram o SAMU, mas ao chegar no local os paramédicos só puderam atestar o óbito da vítima. A polícia militar também esteve no localidade e isolou a área para o trabalho dos peritos do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. Até o momento os criminosos não foram presos.

