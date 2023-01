Gerar empregos, combater a violência contra a mulher e preparar o Acre para o futuro são as prioridades do governador Gladson Cameli

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), cotado para assumir a presidência da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), parabenizou o governador Gladson Cameli pela posse para o segundo mandato à frente do Executivo acreano.

Gonzaga aproveitou para colocar o seu mandato à disposição para trabalhar junto com o Estado e o Poder Judiciário em prol da geração de emprego e renda do povo acreano.

“Desejo ao governador Gladson um novo mandato repleto de bençãos e vamos juntos, Legislativo e Executivo, trabalharmos em prol do desenvolvimento do Acre”, disse o deputado.

O parlamentar também aproveitou para desejar ao governador sabedoria para desempenhar o papel de chefe de executivo nos próximos 4 anos.

“Hoje se inicia um novo capítulo na história política do Estado do Acre. Uma nova gestão e com ela a oportunidade de seguir trabalhando em prol de todos que aqui vivem, fortalecendo as políticas públicas e elevando o nome do nosso Estado. Que Deus o abençoe grandemente e siga lhe concedendo a sabedoria e o empenho necessários neste momento.”

