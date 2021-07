Homem é detido em carro com restrição, sem CNH, dirigir sob efeito de álcool e posse de armas branca

Uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, realizava uma patrulha de rotina na cidade de Epitaciolândia, precisamente na Avenida Internacional, que dá acesso à tranca de acesso ao lado boliviano, quando perceberam um veículo modelo Jeep/Renegate, com cerca de sete pessoas no seu interior.

De imediato, souberam que o motorista não possuía habilitação, além de portar um canivete no bolso e duas facas na porta do carro. Os policiais teriam indagado sobre a procedência do veículo que tem placa do estado de Minas Gerais, o mesmo disse que seria alugado de uma locadora da Capital.

Ao ser pesquisado, ficaram sabendo que o veículo foi alugado no mês de janeiro e deveria ser devolvido no início de março passado deste ano, sendo solicitado o encaminhamento para a delegacia e realizar os procedimentos cabíveis, como recuperação e restituição.

Segundo foi apurado na delegacia, em sua defesa, disse que o aluguel estava sendo e que irão buscar seus direitos. O teste do hetilômetro (bafômetro), acusou um ponto acima do permitido para dirigir, sendo detido pela acusação de embriaguez alcoólica, segunda a Lei Seca.

O veículo foi conduzido para o pátio do 5º Ciretran e o caso ficou à disposição do delegado plantonista.