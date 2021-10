Homem cai em barranco de 12 metros com veiculo de seu amigo em Rio Branco

Um grave acidente foi registrado na capital e deixou um veículo capotado em um barranco localizado rua Piauí, no bairro Preventório, região mais conhecida do Papoco, em Rio Branco.

O proprietário do veículo, que pediu para não ser identificado, relatou a Imprensa Ac2horas que um amigo insistiu para dirigir o seu veículo modelo Fiat Pálio, de cor vermelha. Quando o amigo engatou a marcha ré no carro, o veículo desceu devagar no barranco de aproximadamente 12 metros e capotou.

Durante o acidente, o motorista sofreu um corte no supercílio. A ambulância do SAMU foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ao condutor veículo.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área e o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar o veículo do barranco. O motorista que deu a ré no carro, ficou dentro de uma residência e não se apresentou a polícia.

