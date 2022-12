Hipertireoidismo e doença de graves: quais os sintomas e tratamento

Neste episódio Dra. Luciana Audi dá mais detalhes sobre o assunto

Você tem ou conhece alguém que tem hipertireoidismo? Já ouviu falar da doença de Graves? Quando suspeitar desse problema e qual sua principal causa? A Dra. Luciana Audi dá mais detalhes sobre o assunto.

O que é hipertireoidismo?

A tireoide é uma glândula que fica na base do pescoço, ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos T3 e T4, que são os responsáveis por controlar o ritmo do nosso corpo, esses hormônios da tireoide funcionam como combustível do nosso corpo. A pessoa que tem hipertireoidismo possui uma produção aumentada dos hormônios tireoidianos.

Quando suspeitar?

Palpitações ou popularmente conhecido como “batedeira no peito”, que podem ser arritmias. Tremores de mãos Sensação de calor ou aumento de sudorese. Quem tem hipertireoidismo normalmente usa mais que o habitual, mas saiba que existem outras causas para isso como medicações, alterações hormonais, menopausa dentre outros. Perda de peso Aumento do número de evacuações. As pessoas com hipertireoidismo têm o intestino acelerado podendo apresentar evacuações muito frequentes e líquidas. Alterações de humor. O excesso dos hormônios tireoidianos pode causar ansiedade, irritabilidade e agitação Nas mulheres, a alteração do ciclo menstrual pode ficar irregular, com fluxo diminuído ou ausente.

Se um ou mais desses sintomas estiverem acontecendo e prejudicando a sua qualidade de vida, você deve procurar um médico.

O diagnóstico do hipertireoidismo inclui a história clínica, o exame físico e a dosagem no sangue dos hormônios tireoidianos. Uma vez feito o diagnóstico é importante avaliar a causa do problema.

Existem diferentes problemas que podem causar hipertireoidismo, como doença autoimune de Graves, nódulos produtores de hormônio, suplementos a base de iodo, dentre outros. Na doença de Graves, o sistema de defesa do corpo, o sistema imune, por alguma razão que ainda não sabemos explicar, começa a fabricar anticorpos para atacar a própria tireoide. Quando isso acontece acaba se ligando a receptores específicos da tireoide que estimulam a produzir mais hormônios mesmo que estes já estejam em excesso no corpo. Além dos sintomas de hipertireoidismo, a pessoa com Doença de Graves pode ter a tireoide aumentada, que é uma das causas do chamado bócio.

Outra característica que pode ocorrer são os olhos para fora do globo ocular ou popularmente chamado de olhos saltados ou esbugalhados, que na medicina é chamado de exoftalmia.

A Doença de Graves pode ocorrer em homens e mulheres, mas é muito mais frequente em mulheres, principalmente antes dos 40 anos.

Qual o tratamento para o hipertireoidismo?

O seu tratamento pode ser feito com medicações que bloqueiam a produção dos hormônios tireoidianos em excesso. Nos casos mais graves pode ser indicado iodo radioativo ou cirurgia para retirar a tireoide.

Se sentir algum dos sintomas que foram apresentados, não deixe de procurar um médico. De preferência um endocrinologista.

