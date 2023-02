Handfamília e NHC conquistam títulos do 3×3 de handebol

Clube espanhol venceu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 5 a 3 neste sábado (11) e foi campeão pela 8ª vez

O Real Madrid é o campeão do Mundial de Clubes 2022. O clube espanhol venceu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 5 a 3 neste sábado (11) no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. É o oitavo título mundial da história dos merengues.

O primeiro gol da partida saiu logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Benzema deu lindo passe para Vinícius Júnior abrir o placar do jogo. Valverde, aos 17 minutos, ampliou. O jogador aproveitou sobra dentro da área, chutou de primeira e fez 2 a 0 contra o Al-Hilal.

O clube árabe aproveitou contra-ataque fatal para descontar. Marega, aos 26 minutos, saiu em arrancada, bateu cruzado e diminuiu contra o Real Madrid.

O clube espanhol dominava a partida desde o primeiro tempo. Na volta do intervalo, aos oito minutos, um golaço do Real Madrid. Vini Jr. cruzou de três dedos para Benzema dar um tapa de primeira e deixar 3 a 1 no marcador. Os comandados de Carlo Ancelotti não tiravam o pé do acelerador. Quatro minutos depois do gol de Benzema, mais um golaço dos merengues. Valverde tabelou com Carvajal e anotou seu segundo na partida e o quarto do Real.

Mas o Al-Hilal queria jogo. Aos 18 minutos, Vietto recebeu lindo passe, deu uma cavadinha e deixou 4 a 2 no placar. Vini Jr. fez seu segundo na partida aos 23. O atacante fez jogada pela esquerda, aproveitou sobra na área e chapou para o fundo do gol, deixando 5 a 2 no marcador.

Até que Michael, ex-Flamengo, entrou na partida e organizou a jogada para o terceiro do Al-Hilal na partida. O jogador deixou Rüdiger para trás e tocou na pequena área. Vietto fez belo giro em cima de Nacho Fernández e finalizou para o gol vazio. 5 a 3 no placar.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid 5 x 3 Al-Hilal

Data e hora: 11 de fevereiro, às 16h

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, Marrocos

Árbitro: Andres Matonte Cabrera (Uruguai)

Assistente 1: Nicolas Taran (Uruguai) Assistente 2: Martin Soppi (Uruguai)

VAR: Nicolas Gallo (Colômbia)

Gols: Vini Jr 2x, Valverde 2x e Benzema (Real Madrid); Marega e Vietto 2x (Al-Hilal).

Real Madrid: Lunin, Carvajal (Vallejo), Rudiger, Alaba, Camavinga, Tchouaméni (Ceballos), Modric (Asensio), Kroos (Nacho), Valverde, Vini Jr e Benzema (Rodrygo). Técnico: Ancelotti

Al-Hilal: Al-Mayouf, Abdulhamid, Jang Hyun-Soo, Al-Boleahi, Khalifah Al-Dawsari, Cuéllar, Kanno, Carrillo (Michael), Salem Al-Dawsari (Nasser Al-Dawsari), Vietto (Al-Hamdan) e Marega (Ighalo). Técnico: Ramón Díaz.

