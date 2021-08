Guedes: Se PEC dos precatórios não passar, vamos tirar dinheiro de todo o resto

Anna Russi, da CNN

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que se o Congresso não aprovar a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) dos precatórios, o governo vai pagar o montante de R$ 90 bilhões em 2022, mas ficará sem dinheiro para “todo o resto”.

“Se não passar, vamos mandar orçamento de R$ 90 bilhões para precatórios e faltando dinheiro para todo o resto. Inclusive para salários nossos, no Executivo, no Judiciário, em todo lugar. Se tiver que descumprir uma lei, você descumpre a outra”, disse em participação virtual na Comissão das Relações Exteriores do Senado, nesta quinta-feira (19).

Segundo ele, para cumprir a função constitucional de ministro da Economia, ele precisa do parcelamento da conta de precatórios. “[Sem isso e mantendo demais gastos] só se quiser mexer na Constituição”, observou.

Além da PEC dos precatórios, a equipe econômica conta com a aprovação da reforma tributária ainda este ano. No entanto, o governo ainda não conseguiu um acordo na Câmara para votação do capítulo com tramitação mais avançada, que é o projeto que altera as regras do Imposto de Renda.

“Mandamos segundo capítulo tributária, se não for aprovada, sem problemas também, paramos. [Não aprovar] é um erro, um equivoco”, comentou.