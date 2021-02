No Alto Acre o carnaval foi diferente, um grupo de mulheres decidiu doar sangue no Hemonucleo de Brasiléia, a marchinha escolhida foi #Eucurtodoarsangue e mobilizou 7 mulheres, que decidiram dar exemplo e mostrar como é fácil doar sangue.

A iniciativa foi da doadora de sangue e estudante do curso de medicina, Luciana Araújo.

“Participar dessa doação com minhas amigas foi um gesto de amor ao próximo, nosso objetivo é incentivar para que outras pessoas se tornem doadoras e ajudem a salvar vidas”, disse.

As coletas no Hemonúcleo são realizadas toda terça-feira, pela manhã e tarde, no município de Brasiléia.

