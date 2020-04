São mais de 100 toneladas de alimentos que serão distribuídas em oito Estados, incluindo o Acre

O Grupo Buriti montou um pacote de mais de R$ 500 mil para ajuda humanitária a famílias em situação de vulnerabilidade. Ao todo, a empresa vai distribuir 10.200 cestas básicas. Serão contempladas cidades nos estados do Tocantins, Pará, Acre, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Bahia e Minas Gerais. No Acre, a capital Rio Branco receberá doações.

As cestas serão distribuídas em abril e maio, metade em cada mês. “Nós sempre prezamos pelo desenvolvimento dos municípios em que estamos presentes, portanto, em um momento como esse, a ajuda humanitária é muito importante”, afirmou um dos sócios proprietários da Buriti, Sidney Penna.

“Anualmente, a Buriti organiza campanhas beneficentes em diversos municípios, com iniciativas como o Futebol Beneficente, o Natal Solidário e a Campanha do Agasalho, e neste período de crise mundial, faz questão de reafirmar seu compromisso com as comunidades mais carentes”, completou Moises Carvalho, também sócio proprietário da Buriti.

A compra das cestas básicas está em curso e o Grupo Buriti priorizará os fornecedores de cada cidade, uma maneira de estimular a economia local.

Cidades beneficiadas

Entre as cidades beneficiadas estão Rio Branco (AC), Palmas (TO), Porto Nacional (TO) incluindo Luzimangues e Gurupi (TO); Porangatu (GO); Barreiras (BA); Canaã dos Carajás (PA), Eldorado dos Carajás (PA), Itaituba (PA), Paragominas (PA), Parauapebas (PA), Redenção (PA), Santarém (PA), Tucumã (PA), Tucuruí (PA), Xinguara (PA) e Marabá (PA); Uberaba (MG); Cacoal (RO) e Rolim de Moura (RO) e Alta Floresta (MT).

Sobre o Grupo Buriti

O Grupo Buriti é um dos maiores em desenvolvimento e planejamento urbano no Brasil, presente em 39 cidades de 10 estados. A empresa é focada principalmente, na criação e implementação de loteamentos urbanos e condomínios fechados, com 140 mil terrenos lançados. Iniciou as atividades em 2003, na cidade de Redenção (PA) e rapidamente ocupou um lugar de liderança no mercado imobiliário da Região Norte. O Grupo Buriti criou um conceito em loteamento, que alia infraestrutura de qualidade, rigoroso cronograma de entrega de obras, preços acessíveis e condições de pagamento diferenciadas.

