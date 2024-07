Governo realiza serviços finais de revitalização na arena para a Expoacre Juruá 2024

A Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, recebe os últimos ajustes para sediar a segunda maior feira agropecuária do estado do Acre. Para a realização da Expoacre Juruá 2024, entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), concluirá nesta terça-feira, 30, os serviços de revitalização nas dependências do espaço.

Neste mês de julho, a Seop trabalhou intensamente, junto à Casa Civil, coordenadora da Expoacre Juruá, e ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), nos preparativos estruturais da arena, para deixar o local seguro e acessível ao público, que deverá ser superior a 50 mil pessoas em noites de shows com atrações nacionais da música.

O gestor da Seop, Ítalo Lopes, ressaltou que o Estado trabalhou de forma ágil e eficiente, e contou também com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para o aluguel das tendas, entre outros serviços.

“A ação em conjunto é uma determinação do governador Gladson Cameli, para que a feira seja um sucesso, mais uma vez, tanto no aspecto de entretenimento quanto no de negócios. Por isso, as equipes técnicas de engenheiros e arquitetos acompanham e fiscalizam diuturnamente o andamento da revitalização, a ser concluída hoje, para a grande festa a partir de amanhã”, frisou o titular da pasta de Obras Públicas.

De acordo com a gerente de interiores da Seop no Juruá, Isabelle Lima e Silva, diversos serviços de revitalização foram promovidos para deixar a Arena do Juruá adequada e segura para receber o público. Além disso, a Seop continuará executando os serviços de manutenção durante os cinco dias de evento.

“As melhorias alcançaram diversos pontos e setores da arena. Entre eles, tivemos a recuperação de construções de alvenaria, pinturas, calçadas, bem como foram construídos fornos para fazer, em tempo real, farinha e outras comidas típicas. Durante todo o evento, a Seop ficará responsável pelo funcionamento do sistema, seja da parte elétrica, hidráulica ou sanitária”, frisa.

A Expoacre Juruá gera centenas de empregos para operários da construção civil. Além disso, o evento também aquece a economia local, ao proporcionar entretenimento e uma feira de negócios que atraem investidores e empresários locais, nacionais e internacionais.

Programação completa da Expoacre Juruá

Quarta-feira, 31 de julho

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá;

20h – Palco principal;

20h – Prova equestre três tambores;

20h a 0h – Palco alternativo;

23h – Show Murilo Huff;

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia.

Quinta-feira, 1º de agosto

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá;

20h a 0h – Palco alternativo;

20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio na arena de rodeio;

20h30 – Show gospel banda Som e Louvor (palco principal);

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia.

Sexta-feira, 2 de agosto

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá;

20h – Palco principal;

20h a 0h – Palco alternativo;

23h – Show Raquel dos Teclados;

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia.

Sábado, 3 de agosto

17h – Casamento coletivo;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá;

20h – Palco principal;

20h – Prova classificatória do rodeio;

20h a 0h – Palco alternativo;

21h – Pesagem dos lutadores do Nauas Combat;

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia.

Domingo, 4 de agosto

9h – Tradicional Cavalgada;

15h – Prova equestre laço em dupla;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá;

20h – Palco principal;

20h – Prova classificatória do rodeio;

20h a 0h – Palco alternativo;

23h – Show Manu Batihdão;

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia.

