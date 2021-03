O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), realiza nova série de manutenções corretivas nos sistemas de abastecimento das unidades de produção do departamento no interior do estado. O principal objetivo é eliminar a possibilidade de falhas elétricas ou mecânicas que acarretem paradas inesperadas e comprometam a distribuição de água tratada.

Em Sena Madureira, a intervenção contemplou a instalação de uma nova bomba da estação de captação do sistema de abastecimento. O trabalho foi concluído na noite de sábado, 27.

A substituição do equipamento antigo por um novo, além de garantir a eficiência e eficácia do sistema, permitiu eliminar transtornos, como a falta de peças de reposição para manutenção periódica. Atualmente, com capacidade para tratar 90 litros de água por segundo, o sistema de abastecimento da cidade atende mais de 3.900 usuários cadastrados.

“Água é vida. Para o governo do Estado, garantir o abastecimento é uma das prioridades. Atendendo a solicitação do governo Gladson Cameli, as equipes do Depasa continuam empenhadas em melhorar cada vez mais os serviços de água e esgotamento sanitário”, enfatizou a presidente do Depasa, Waleska Dessotti.

Epitaciolândia

Em Epitaciolândia, o trabalho para correções necessárias nas quatro estações de tratamento que compõem o sistema de abastecimento de água da cidade se iniciou com reparos no sistema de filtragem de uma das estações de tratamento de água (ETAs) e com a troca do transformador que alimenta a rede elétrica do Depasa no município.

O trabalho continuará após o feriado, quando a equipe da Divisão de Operação, Controle e Gestão do Interior (Dioci) retornará ao município para fazer a substituição do leito filtrante, difusores, crepina (para aumentar a performance do sistema) e outros componentes do sistema de filtragem.

Além de contribuir para o bom funcionamento do sistema de abastecimento, as intervenções permitirão melhorar a qualidade da água distribuída aos moradores do município.

Assis Brasil

Em Assis Brasil, o foco da ação foi o combate a vazamentos. Técnicos do setor de distribuição deslocaram-se da capital ao município, para realizar o trabalho de geofonagem, extremamente importante para localizar e combater vazamentos, normalmente não visíveis.

Durante a operação, foi localizado um vazamento na rede de 200mm, mapeada um área onde havia material contaminante e encontrada uma rede que a equipe ainda não havia conseguido localizar no mapa do sistema distribuição do município.

Entre as intervenções já realizadas durante a gestão Gladson Cameli em Assis Brasil, destaca-se o investimento para implantação do sistema de bombeamento.

Atualmente, o sistema de abastecimento de água de Assis Brasil funciona de forma híbrida, por gravidade (com a distribuição de água ocorrendo naturalmente, de local alto para outro baixo) e por bombeamento.

O sistema opera todos os dias, 13 horas por dia, garantindo distribuição de água tratada a mais de 1800 usuários cadastrados no Depasa do município.

Programação

Ainda como forma de garantir o bom funcionamento dos sistemas de abastecimento no interior do estado, o governo do Acre, por meio do Depasa, já tem planejadas manutenções corretivas nos municípios de Manoel Urbano, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Santa Rosa do Purus.

A presidente do Depasa, Waleska Dessotti, destaca o esforço para garantir a execução dos serviços em tempos de pandemia. “Em situação normal, num processo de compra dos materiais necessários, o prazo para entrega seria de, no máximo, 30 dias. Hoje esse tempo é de 90 a 180 dias. Considerando essa dificuldade, todo esforço tem sido feito para garantir recursos e materiais necessários à execução dos serviços.”

