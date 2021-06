Governo realiza cerimônia de entrega de máquinas pesadas e caminhões nesta segunda-feira

No dia 28, segunda-feira, às 9h, será realizada a cerimônia de entrega de máquinas pesadas e caminhões que foram adquiridos em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio de emenda da bancada federal do Acre. O governador Gladson Cameli irá receber na entrada principal do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, a superintendente do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Louise Caroline Campos Löw e o diretor de Planejamento e Articulação de Políticas da Sudam, André Carvalho de Azevedo Carioca e autoridades do estado.

Inicialmente serão entregues 92 máquinas pesadas, das 110 que estavam previstas. De acordo com o titular da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra), Ítalo Medeiros, 18 rolos compactadores não serão entregues nesse momento. “Houve um problema com a licitação da empresa responsável, que foi desclassificada do certame e agora iremos aguardar os trâmites para a aquisição de outras máquinas”, destacou.

As 92 máquinas irão compor a operação “Ramais do Acre 2021”, que realiza a manutenção dos ramais em todos os municípios. O processo conta com um recurso de R$ 92 milhões, oriundo de emendas parlamentares. Atualmente, as ações estão sendo realizadas em seis municípios do Alto Acre e Baixo Acre.

“As ações já estão transcorrendo, inclusive os municípios têm utilizado máquinas antigas nesse trabalho, e os novos equipamentos irão reforçar as ações. O governador Gladson Cameli tem cumprido a promessa de campanha, de abrir o Acre para o agronegócio, e essas ações de melhoria dos ramais representam muito bem isso”, ressaltou Medeiros.

As novas máquinas irão compor a frota do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), que atua em todos os municípios, contribuindo para a recuperação e pavimentação em áreas urbanas e ramais do estado, pontes e rodovias estaduais.

As 92 máquinas pesadas que serão adquiridas são: 4 escavadeiras hidráulicas, 18 motoniveladoras, 18 pás carregadeiras, 18 retroescavadeiras, 8 tratores de esteira, 18 caminhões basculantes, 2 cavalos mecânicos, 2 semirreboques basculantes e 2 semirreboques com dois eixos.