Em cumprimento a operação “Narco Brasil”, Polícia Civil prende 35 pessoas no Acre

A Narco Brasil é uma operação em atenção a 23a Semana Nacional de Combate as Drogas, na qual o Ministério da Justiça (MJ) apoiou os estados para desenvolvimento de ações repressivas, de inteligência e investigação ao Narco Tráfico. O Estado do Acre aderiu a iniciativa e realizou diversas ações durante o mês de junho, as quais resultaram em diversas prisões e apreensões de droga, bens e dinheiro oriundos do tráfico de drogas.

Na última quinta-feira (24) a Polícia Civil deflagrou o dia “D” da Operação, com o cumprimento de 68 ordens judiciais, sendo 19 mandados de prisão e 49 de busca e apreensão em bairros de Rio Branco e nos município de Sena Madureira, Manoel Urbano,Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Brasileia.

Mais de 80 policiais civis, 12 delegados que atuam no cumprimento dos mandados. Foram presas na quinta feira 17 pessoas por força de mandado de prisão e 18 pessoas em flagrante delito pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, totalizando 35 pessoas presas.

As ações da Policia Civil foram desencadeadas após trabalho de investigação que colheram elementos comprobatórios que subsidiaram o inquérito policial. As representações junto ao poder judiciário resultaram na expedição dos mandados que foram cumpridos durante a manhã desta quinta-feira.

Vasto material ilícito foi apreendido em posse dos investigados como: drogas, armas, celulares, anotações, material para embalo de entorpecente, além de dinheiro oriundo da venda do entorpecente.

Durante o mês de junho foram realizadas 37 barreiras policiais em diversos municípios, além de outras ações que possibilitaram a apreensão de 55kg de cocaína e 14 de maconha.

Ressalta-se também que durante este mês a polícia civil apreendeu mais de R$ 171.000,00 e sete veículos, buscando assim descapitalizar grupos criminosos.

No decorrer de um ano, somente as ações da DENARC, em investigação a crimes de Lavagem de Dinheiro, foram apreendidos e sequestrados bens e valores avaliados em mais de 6 milhões de reais.

As ações da operação “Narco Brasil” irão continuar até o final deste mês, e nesta data a Polícia Civil irá destruir mais de uma tonelada de drogas (459 quilos de cocaína e 593 quilos de maconha), a qual foi realizada nesta sexta-feira, 25, com a presença de representantes da E3crwtaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Ministerio Publico (MP), Policia Federal (PF), Policia Rodoviaria Federal(PRF) Polícia Militar(PM), Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN).

A ação é fruto do esforço das forças de segurança, tanto na atuação de policiamento ostensivo quanto investigativo, no período de um ano, com prejuízo milionário ao crime organizado.