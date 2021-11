Governo publica convocação de aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil e Idaf

Em mais uma demonstração de compromisso com a excelência do serviço público estadual e reforço no quadro de servidores efetivos, o governo do Acre anunciou a convocação dos aprovados no cadastro de reserva dos concursos da Polícia Civil e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). O chamamento foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira, 10.

Mediante a situação de calamidade pública decretada pelo governo do Estado em decorrência da pandemia de Covid-19, novos médicos veterinários, engenheiros agrônomos e técnicos em defesa agropecuária e florestal serão nomeados para atuarem no Idaf. Os aprovados no certame realizado em fevereiro do ano passado terão prazo de 30 dias para a entrega obrigatória de documentos.

“Esses profissionais serão importantes para garantir que o Acre permaneça com o reconhecimento internacional de zona livre de aftosa sem vacinação, uma conquista histórica que obtivemos este ano. Além disso, vai nos permitir fazer parte do Sisbi [Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal], possibilitando que pequenas empresas possam exportar seus produtos, contribuindo com a geração de até quatro mil empregos diretos e indiretos e uma arrecadação anual de impostos para o Estado estimada em R$ 60 milhões”, explicou o presidente do Idaf, Francisco Thun.

Já em relação a Polícia Civil, em decorrência da vacância real existente de cargos, serão convocados para matrícula na Academia de Polícia Civil (Acadepol) os aprovados no cadastro de reserva para exercerem as funções de delegado, escrivão e agente de polícia.

“Todo incremento de pessoal a nossa instituição é sempre muito bem-vindo. A Polícia Civil tem atuado firme no seu dever constitucional e a chegada destes novos profissionais contribuirão para a continuidade do nosso trabalho no combate ao crime”, declarou Josemar Portes, delegado-geral da Polícia Civil.

Mesmo perante uma crise financeira global e que atinge em cheio os governos de vários estados do país, o Acre mostra eficiência e seriedade com a gestão financeira. Todas as contratações possuem estudos técnicos, respaldos legais em obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e não oferecem nenhum tipo de risco ou comprometimento a folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas.

“Mesmo diante das dificuldades e impossibilidades legais, o governo do Estado tem honrado em tudo aquilo que tem amparo para fazer e estamos honrando os compromissos firmados pelo governador Gladson Cameli. Temos sido muito austeros nestas convocações, uma vez que olhamos o Estado a longo prazo, observando a sustentabilidade da folha de pagamento”, afirmou o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

Administração de Gladson Cameli já convocou mais de 1,6 mil servidores públicos efetivos

A gestão do governador Gladson Cameli tem se destacado por honrar os candidatos que prestaram concursos públicos e aguardavam o ingresso na carreira pública há anos. Somente na área da Segurança Pública, mais de mil aprovados estão nas fileiras das forças policiais ajudando a combater a criminalidade em todas as regiões do estado.

Na Educação, o governo avançou na contratação de professores efetivos, assegurando mais estabilidade a 604 profissionais empossados desde 2019 e contribuindo, de maneira positiva, com o fortalecimento do ensino aos estudantes da rede pública estadual.

O governo acreano não mediu esforços na contratação de servidores especializados para atuarem na linha de frente no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus. A estrutura hospitalar montada pelo Estado foi fundamental para o árduo trabalho destes profissionais, que lutaram com determinação para salvaguardar vidas.

“Enquanto alguns insistem em criticar, nossa gestão mostra muito trabalho. Desde o início do nosso governo, temos tratado os nossos servidores públicos com o respeito que eles merecem. Temos contratado, valorizado e dado condições dignas de trabalho para que a nossa população seja muito bem atendida nos 22 municípios do estado”, enfatizou o governador Gladson Cameli.

Novos concursos assegurados na área da Segurança Pública

Em agosto deste ano, o governador Gladson Cameli confirmou a realização de novos concursos públicos para o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Instituto Socioeducativo (Ise). Existe ainda a previsão de contratação de novos servidores para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Encerraram-se na última segunda-feira, 8, as inscrições para o concurso do Ise. Neste certame, estão sendo oferecidas 322 vagas para os cargos de agente socioeducativo, técnico administrativo operacional, assistente social e psicólogo. As remunerações variam entre R$ 2,3 mil e R$ 3,9 mil.

Os editais dos concursos públicos das demais instituições do Sistema Integrado de Segurança Pública e Sesacre estão previstos para serem lançados até 2022.