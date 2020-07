Ouça áudio:

O Governo Federal definiu o calendário de pagamento da quarta e da quinta parcela do Auxílio Emergencial. As parcelas devem ser pagas integralmente em julho e em agosto, com base no mês de nascimento do beneficiário. O mesmo ocorre em agosto e setembro. Esse calendário vale para beneficiários do Cadastro Único, trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS, autônomos e desempregados. Já os integrantes do Bolsa Família recebem o Auxílio Emergencial no calendário normal. Os pagamentos começaram na segunda-feira (20).

Auxílio Emergencial ajuda famílias do Nordeste a encarar pandemia

As demais pessoas vão recebem em lotes, de acordo com a data de cadastro. Beneficiários que receberam a primeira parcela em abril fazem parte do Lote 1 e vão receber a quarta parcela entre julho e agosto.

Nesta quarta-feira (22), 3,8 milhões de cidadãos nascidos em janeiro terão os valores de R$ 600 ou R$ 1.200 transferidos para a Conta Social Digital. Na sexta-feira (24) o auxílio emergencial será depositado para 3,5 milhões de pessoas nascidas em fevereiro.

A última parcela do Auxílio Emergencial para quem faz parte do Lote 1 e nasceu em janeiro será paga em 28 de agosto. O calendário segue até 30 de setembro, quando serão pagos os beneficiários nascidos em dezembro.

Comentários