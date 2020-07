Equipe estava desaparecida desde a madrugada de terça; Bombeiros estavam em busca

SAIMO MARTINS

Um policial civil, identificado apenas como Eduardo, um policial militar identificado por sargento Aleilson e outro não identificado, foram resgatados em Feijó, pela equipe do Corpo de Bombeiros no Rio Envira, na tarde desta quarta-feira (22).

Segundo o major Falcão, ajudaram nas buscas, mergulhadores do Amazonas e mergulhadores do corpo de bombeiros Militar Acre realizaram as buscas que se iniciou na manhã de hoje.

A PM informou que equipe policial saiu da sede do município por volta das 19h de de segunda-feira (20) para a operação de buscas de foragidos que estariam escondidos em uma comunidade, situada a mais de seis horas de barco.

Porém, por volta das 2 da manhã a embarcação bateu em um tronco de árvore no meio do rio Envira, e naufragou. Além do comandante da PM local, o barco levava dois guardas municipais, um sargento da PM e um investigador da Polícia Civil.

Comentários