O governo do Estado do Acre inicia nesta segunda-feira, 27, o pagamento dos servidores ativos e inativos da administração pública estadual. Com esta operação, o Governo coloca em circulação mais de R$ 263 milhões.

Em virtude da pandemia do coronavírus, o pagamento será efetivado de forma escalonada, entre os dias 27 e 30 de abril. Desta forma, a gestão estadual planeja contribuir para que os servidores procurem as instituições financeiras gradualmente, evitando aglomerações e garantindo o distanciamento social, crucial para impedir o avanço da doença no estado.

“Nossa prioridade é manter o funcionamento do Estado sem prejuízos aos servidores públicos e à população. Já cortamos os gastos nas secretarias e demais órgãos do governo, e queremos continuar economizando. O pagamento da folha salarial dos servidores públicos é tratado com prioridade máxima por nossa gestão”, garantiu o governador Gladson Cameli.

Nesta segunda-feira, 27, recebem os servidores da Secretaria de Saúde, do Hospital das Clínicas e os pensionistas hansenianos. No dia 28, o pagamento será feito aos inativos e pensionistas não previdenciários e previdenciários.

No dia 29, o calendário, elaborado pela Secretarias de Planejamento e Gestão, prevê o pagamento de quem está lotado na Acredata, Banacre, Cohab, Cageacre, Codisacre, Emater, Cila, Depasa, Defensoria Pública, Ieptec, Detran, Junta Comercial, Deracre, Fundação de Tecnologia, Funbesa, Fades, Sanacre, Colonacre, Iteracre, Instituto do Meio Ambiente, Instituto de Mudanças Climáticas, Fundação de Cultura Elias Mansour, Idaf, Ipem, Procon e Secretaria de Educação.

Encerrando o calendário de pagamento, na quinta-feira, 30, recebem os servidores lotados na Casa Civil, Gabinete Militar, Secretaria de Comunicação, Gabinete do Vice-Governador, Sepa, Sefaz, Repac, Seinfra, Sejusp, Seplag, Sema, Iapen, Corpo de Bombeiros, Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado, ISE, Polícia Civil, Seet, Polícia Militar, Ageac, Seict, SEASDHM e Sedur.

Comentários