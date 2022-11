Governo incorpora 237 alunos-soldados às fileiras do Corpo de Bombeiros do Acre

O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 29, a incorporação dos 237 alunos relacionados para ingressar no Curso de Formação de Soldados às fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBM/AC).

A incorporação dos alunos dá seguimento às propostas que o governo traçou no início da gestão, de fortalecer e reestruturar as forças de segurança do Estado do Acre.

Além disso, é uma conquista importante para a população acreana, que a partir de agora pode contar com a manutenção dos serviços já prestados pelo CBM/AC, além de uma ampliação dos que já vêm sendo realizados.

A publicação homologa a matrícula dos alunos a contar do dia 21 de novembro do ano vigente.

Confira a publicação na íntegra:

DOE16697406277368

Comentários