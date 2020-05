O governo do Acre, através da Assessoria, emitiu uma Nota sobre a fuga de três presos do Pavilhão P, onde cumprem pena com outros oito. A fuga ocorreu após os detentos terem quebrado a parede.

Mesmo após terem sido visto fugindo, ainda foi efetuado tiros de advertência, mas, continuaram a fuga. Em perseguição pelos agentes penitenciários, dois foram recapturados momentos depois e apenas um continua foragido.

Outros detendo de pavilhões foram realocados por medidas de segurança e as buscas estão em andamento.

Veja nota.

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que:

1. No início da tarde deste domingo, 10, três detentos empreenderam fuga do Complexo Penitenciário de Rio Branco, por meio de um buraco feito na parede da cela 16 do pavilhão P, onde oito presos cumpriam pena.

2. Ao avistar os detentos, um dos policiais penais de serviço na guarita acionou a equipe e efetuou disparos de advertência na tentativa de impedir a fuga dos envolvidos. No entanto, os presos continuaram a ação.

3. Dois desses detentos já foram capturados, sendo que um deles foi abordado ainda dentro do Complexo e o segundo já na área externa. Já o preso Rodrigo Duarte Gomes empreendeu fuga e ainda se encontra foragido.

4. Os demais presos da cela 16 do pavilhão P foram realocados em outras celas do referido pavilhão. Os dois detentos recapturados foram encaminhados ao isolamento preventivo e responderão a procedimento administrativo disciplinar.

5. O Iapen informa que as buscas continuam sendo realizadas na área externa ao presídio no intuito de encontrar o preso foragido.

Rio Branco – Acre, 10 de maio de 2020.

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen

Comentários