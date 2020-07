Aproveitando a época de verão e dando continuidade ao Programa Ramais do Acre, o governo do Estado firmou parceria, nesta sexta-feira, 24, com mais sete municípios da regional Baixo Acre para recuperação de ramais e melhorias asfálticas de estradas no entorno de escolas. Os municípios beneficiados com as obras de serviços desta vez serão Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Capixaba, Manoel Urbano e Assis Brasil.

O programa Ramais do Acre é uma das ações da Operação Retomada, uma iniciativa do governo do Estado para gerar empregos e recuperar a economia, afetada pela pandemia do novo coronavírus.

O encontro entre as autoridades para assinatura de convênios e ordem de serviços ocorreu no município do Bujari, local onde também foram entregues materiais e equipamentos de informática para uso da comunidade escolar.

O objetivo é beneficiar produtores rurais, dando a eles melhores condições de trafegabilidade em ramais diariamente utilizados como rota de escoamento da produção que abastecem os municípios. Os trabalhos serão desenvolvidos pelo Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), em parceria com as prefeituras.

“Queremos melhorar a vida do produtor rural. Essa é a segunda etapa do projeto e traremos outras mais. Estamos otimizando os serviços, fazendo parcerias, Estado ajudando Município, Município trabalhando em parceira com o Estado e com isso só quem tem a ganhar é a população. Só quem sabe a realidade do seu povo são seus prefeitos. Unidos podemos melhorar a vida dessas pessoas. É um compromisso meu”, disse o governador Gladson Cameli.

Ao lado do governador, o secretário Mauro Sérgio fez a entrega de diversos materiais e equipamentos de uso em laboratórios de informática, além de instrumentos de fanfarra Foto: Diego Gurgel/Secom.

Os recursos para a execução das obras foram distribuídos da seguinte maneira: para a capital, Rio Branco, serão direcionados recursos na ordem de R$ 1. 573 787,04. Já para o Bujari foram encaminhados R$ 251.211,35. Para o município de Porto Acre, os recursos serão no valor de R$ 689.469,02. Para Senador Guiomard serão R$ 377.841,40. Para Capixaba o repasse será de R$ 279.675,87 e para Assis Brasil o valor do recurso será de R$ 127.283,91. Em todos os convênios, pode-se destacar até 30% dos recursos para a recuperação e manutenção de máquinas, compra de peças, recuperação de pontes e drenagem.

Além de garantir a recuperação de ramais, o governo assinou na mesma solenidade a ordem de serviço para melhorias na pavimentação de estradas próximas de escolas localizadas em zonas rurais. Este serviço será executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com as prefeituras dos municípios de Rio Branco, Bujari e Senador Guiomard.

Em Rio Branco, as escolas beneficiadas serão Alcíades Guilherme, Flor do Campo, Agnaldo Moreno, Nova Esperança I, Alto Alegre e Santo Antônio II. Já para o Bujari, as escolas beneficiadas serão Paraíso e Nova Vida. Em Senador Guiomard serão beneficiadas as escolas Bom Destino e Bela União.

Outro convênio assinado durante a solenidade diz respeito à execução de três ordens de serviço para a manutenção de três ramais na gleba Afluente, no município de Manoel Urbano. O serviço desta vez será executado pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema), beneficiando diretamente as famílias que moram na Floresta Estadual do Afluente e no seu entorno. No total, serão investidos em melhorias de ramais mais de R$ 5 milhões. São investimentos do governo do Acre e contam com a parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA II).

A agenda foi extensa, mas o sentimento foi de dever cumprido também para a Secretaria Estadual de Educação (SEE) que pôde levar ao município do Bujari a sua contribuição para a comunidade escolar. Ao lado do governador, o secretário Mauro Sérgio fez a entrega de diversos materiais e equipamentos de uso em laboratórios de informática, além de instrumentos de fanfarra. O objetivo é reestruturar as escolas do interior, aumentando a capacidade de ensino, além de resgatar valores culturais.

“Quero agradecer o esforço do governo pela assinatura do convênio e dizer que ele é muito bem-vindo para a nossa realidade. Com certeza será um recurso muito bem empregado, melhorando a vida da população e de quem vive da produção rural”.

Antônio Barbosa, prefeito de Assis Brasil

“Esse momento é de alegria, principalmente para quem está no comando de um município que é 70% zona rural. Assumi o compromisso de melhorar a vida dessas pessoas e com a chegada desse convênio, essa parceria com o Estado, nós podemos cumprir nosso compromisso. Só tenho a agradecer ao governo”.

Antônio Cordeiro, prefeito de Capixaba

“Esse dia é de alegria para nós e essa parceria nas obras de melhorias na infraestrutura entre governo e município é essencial. Só temos a agradecer”.

André Maia, prefeito de Senador Guiomard

“Graças a Deus temos feito boas parcerias com o governo nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e o sentimento não é outro senão de gratidão. Aqui em Porto Acre são quase 2 mil quilômetros de ramais, além dos projetos de assentamento. Poder proporcionar essas melhorias é com certeza uma boa notícia a levar à nossa população”.

Bené Damasceno, prefeito de Porto Acre

“Aqui em Rio Branco, queremos usar os recursos para investir na melhoria de ramais da região da Transacreana, além de estradas no entorno de escolas. O momento é de somar esforços para levar melhorias às nossas comunidades. Quero trazer o agradecimento ao governador e deixar aqui nosso compromisso de que cada centavo será gasto nesse único propósito, de beneficiar os moradores da comunidade rural e trazer melhorias aos produtores”.

Socorro Neri, prefeita de Rio Branco

“Nessa oportunidade só quero agradecer pelo esforço do governo de, mesmo durante esse momento difícil, estar levando propostas de melhorias aos municípios. Aqui no Bujari, sabemos as dificuldades e o convênio que estamos recebendo hoje vai valer a pena na vida do produtor que trabalha e precisa de boas condições em ramais”.

Romualdo Souza, prefeito do Bujari

