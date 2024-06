GOVERNO DO ESTADO DO ACRE – Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

Autoridades policiais e bombeiros da fronteira foram acionados na noite desta segunda-feira (17) no bairro da Satel em Epitaciolândia, para verificar a veracidade de um corpo que possivelmente estaria em estado avançado de decomposição dentro da casa.

Foi comunicado que uma parente não estava conseguindo contato via celular e passou a sentir o forte odor no local. Somente com a chegada das autoridades policiais, foi necessário arrombar uma das portas e confirmar a morte do homem.

A vítima, foi identificada como Erivaldo Barros Xavier, conhecido como LOURO, de 43 anos de idade, que foi encontrado encima de sua cama nu. Se acredita que o mesmo tenha falecido de causas naturais, possivelmente um infarto fulminante no início do fim de semana.

Louro trabalhava em uma empresa terceirizada e prestava serviço como vigilante no prédio da Rádio Aldeia FM, do governo do Acre em Brasiléia. Nas horas de folga, exercia trabalhos como pintor, entre outros serviços gerais.

O corpo encontrado encima da cama tinha ao seu lado, um maço de cigarro, isqueiro, celular e um facão (terçado). Natural do estado de Rondônia, o homem já morava na fronteira a mais de 20 anos

Agentes da Polícia Civil, Polícia Técnica do IML e Bombeiros, estiveram no local para resgatar o corpo e levar para o hospital. Não foi informado se seria levado ao IML da Capital, uma vez que está estado avançado de decomposição.

O caso poderá ser investigado após os resultados forenses, onde irá dizer a causa real da morte do vigilante.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários