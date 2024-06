Corpo de vigilante é encontrado em estado de decomposição avançada em Epitaciolândia

Um funcionário de uma empresa terceirizada de limpeza chegou desesperado na manhã deste sábado (15) à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), localizada na rua José de Melo, no bairro Bosque, em Rio Branco. Chegando em uma motocicleta preta, modelo Titan, o homem gritou por ajuda e deixou seu veículo no estacionamento das ambulâncias, pedindo socorro aos seguranças para chamar um médico com urgência.

Desconfiança e socorro

Inicialmente desconfiados de uma possível armação, os seguranças chamaram enfermeiros e médicos plantonistas, que rapidamente avaliaram a situação. O homem revelou que, enquanto estava alcoolizado e dormindo, amigos introduziram um objeto estranho em seu ânus.

Procedimento de emergência

A ambulância de suporte básico 05 levou o homem ao pronto-socorro, onde uma tomografia confirmou a presença de um consolo de borracha. Diante da urgência, ele foi levado para o centro cirúrgico, passando por um procedimento de remoção do objeto. Após a cirurgia, o trabalhador se recuperou na emergência e deve receber alta neste domingo.

Consequências e desdobramentos

A motocicleta do homem foi removida do estacionamento das ambulâncias e colocada no estacionamento do Samu, aguardando a retirada pelo proprietário. Ainda segundo informações, o homem é casado e sua esposa provavelmente desconhece o ocorrido, tornando a situação ainda mais delicada.

