O contrato de locação prevê um período de 24 meses, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes.

Por

O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 26, o extrato de aluguel firmado pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e os proprietários do Pinheiro Palace Hotel.

Um dos mais tradicionais hotéis do Acre vai abrigar a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia- SEIC, Secretaria Adjunta de Licitação- SELIC, Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre- CDSA, Agência de Negócios do Acre- ANAC e o Instituto Socioeducativo do Acre – ISE.

O valor do contrato não foi revelado pelo diário, mas o ac24horas apurou que o valor gira em torno de R$ 80 mil reais mensais, por se tratar uma área total de 4.724,88 m² em uma das áreas mais valorizadas da capital, já que se trata do centro de Rio Branco.

Comentários