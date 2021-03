Marcus José e Assessoria

No dia (terça), 23 de março de 2021, às 8h, no Plenário Laudemiro Carlos Barroso aconteceu a quarta sessão ordinária da câmara de vereadores de Brasileia 2021, evento transmitido ao vivo, pelo jornal oaltoacre.com via fecabook.

Na Sessão Ordinária de terça-feira (23) os Vereadores fizeram uso da palavra no grande expediente do dia.

Em pronunciamento feito no horário reservado aos oradores, o vereador Leomar Barbosa (PSD), informou ao plenário sobre sua vereança, dos projetos do administrativo, estadual e federal, que já foi protocolada na Casa.

Confira o que disse o Vereador Leomar Barbosa:



A comunidade está convidada a participar deste momento por meio de comentários via facebook

A sessão começa às 8h e tem transmissão ao vivo

Em razão da pandemia de Covid-19, o acesso do público no plenário não é permitido.



