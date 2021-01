O governo do Estado publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 4 de janeiro, o calendário de feriados e pontos facultativos do ano de 2021 para os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual, por meio do Decreto Nº 7.613.

De acordo com a publicação, são 24 feriados e pontos facultativos durante este ano de 2021, entre os dias 1º de janeiro a 31 de dezembro, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais.

Dentre os 15 feriados, 9 serão nacionais e 6 estaduais, além de 9 pontos facultativos. Os meses de janeiro, fevereiro, abril, novembro e dezembro são os que mais possuem feriados e pontos facultativos, com o total de 3 em cada mês.

O decreto também estabelece que os secretários de Estado e as demais autoridades da administração pública ficam autorizados a convocar seus servidores para expediente normal por necessidade de serviço, nos dias declarados como ponto facultativo, dispensando da respectiva compensação os servidores que vierem a cumprir horário neste período.

Na data de aniversário de cada um dos municípios do estado do Acre que for considerada feriado municipal, na conformidade da respectiva lei instituidora, será observado o gozo do feriado pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta nas respectivas localidades.

Confira na tabela os feriados e pontos facultativos do ano de 2021:

MÊS DIA DENOMINAÇÃO CATEGORIA JANEIRO 1º (sexta-feira) Confraternização Universal Feriado Nacional Feriado Nacional 23 (sábado) Dia do Evangélico Feriado Estadual (Lei nº 1.538/2004) 24 (domingo) Dia do Católico Feriado Estadual (Lei nº 3.137/2016) FEVEREIRO 15 (segunda-feira) Carnaval Ponto Facultativo 16 (terça-feira) Carnaval Ponto Facultativo 17 (quarta-feira) Quarta-feira de cinzas Ponto Facultativo MARÇO 8 (segunda-feira) Dia Internacional da Mulher Feriado Estadual (Lei nº 1.411/2001) ABRIL 1º (quinta-feira) Quinta-feira Santa Ponto Facultativo 2 (sexta-feira) Paixão de Cristo Feriado Nacional 21 (quarta-feira) Tiradentes Feriado Nacional MAIO 1º (sábado) Dia Mundial do Trabalho Feriado Nacional JUNHO 3 (quinta-feira) Corpus Christi Ponto Facultativo 15 (terça-feira) Aniversário do Estado do Acre Feriado Estadual (Lei nº 14/1964) AGOSTO 6 (sexta-feira) Início da Revolução Acreana Ponto Facultativo SETEMBRO 5 (domingo) Dia da Amazônia Feriado Estadual (Lei nº 243/1968) 7 (terça-feira) Independência do Brasil Feriado Nacional OUTUBRO 12 (terça-feira) Nossa Senhora Aparecida Feriado Nacional 28 (quinta-feira) Dia do Servidor Público Ponto Facultativo – Comemoração do dia 28 adiada para o dia 29, nos termos da Lei nº 2.126/2009. NOVEMBRO 2 (terça-feira) Finados Feriado Nacional 15 (segunda-feira) Proclamação da República Feriado Nacional 17 (quarta-feira) Tratado de Petrópolis Feriado Estadual (Lei nº 57/1965) –Comemoração do dia 17 antecipada para o dia 16, nos termos da Lei nº 2.126/2009. DEZEMBRO 24 (sexta-feira) Véspera de Natal Ponto facultativo 25 (sábado) Natal Feriado Nacional 31 (sexta-feira) Véspera de Ano Novo Ponto facultativo

