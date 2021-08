Governo convocará 100 aprovados do concurso do Idaf até setembro

Ao menos 100 aprovados no concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), realizado em março de 2019, deverão ser convocados em até 30 dias. As declarações foram dadas pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) em entrevista à imprensa, na tarde desta quarta-feira (18).

Deverão ser convocados engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal, aprovados no concurso.

Segundo Cameli, a convocação desses aprovados é um compromisso realizado desde o início do concurso. “Pode anotar, já autorizei e em até 30 dias, vou dar esse prazo assim, mas pode ser antes, vai ser publicada no Diário Oficial essa convocação. É um compromisso que eu tinha e tô cumprindo”, disse Cameli.

Os aprovados realizaram diversos protestos cobrando a convocação, inclusive, com cartazes ressaltando que eles não são um gasto e sim um investimento. No entanto, mediante os protestos o governo alegava que o Estado estava muito acima do teto de gastos e que, portanto, não teria como fazer mais contratações.

