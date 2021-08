Ex-prefeito de Xapuri é proibido de frequentar escola após nudes

Por

No final do último mês de junho, alunos do 7º ano da Escola Anthero Soares Bezerra, em Xapuri, foram surpreendidos em um grupo de WhatsApp com uma foto enviada pelo professor Wanderley Viana, ex-prefeito do município por dois mandatos.

A imagem em questão, em um grupo composto por adolescentes, era de seu órgão genital, o que gerou revolta entre alunos, pais e a comunidade escolar.

À reportagem, o professor Wanderley Viana afirmou que não houve intenção nenhuma em mandar as imagens para aquele grupo e disse que as fotos eram destinadas a uma mulher. O professor pediu desculpas a toda comunidade escolar e ressaltou que aceitará sem questionamentos as punições da direção da escola.

Na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 17, quase dois meses após o ocorrido, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) publicou uma portaria sobre a vergonhosa imagem, onde afasta preventivamente o servidor Wanderley Viana de Lima, com restrição de acesso físico ao ambiente escolar e restrição total de contato com os alunos, enquanto perdurar o Processo Administrativo Disciplinar.

O afastamento ocorre pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data em que Wanderley for notificado da decisão, podendo ser prorrogado uma vez mais por igual período.