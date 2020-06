Vão ser beneficiados com o auxílio cerca de 1,5 mil produtores agroextrativistas de todo estado, conforme levantamento do departamento de produção familiar da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa). A reportagem tentou ouvir o responsável pela cooperativa dos trabalhadores, mas não conseguiu até esta publicação.

Os valores que vão ser pagos aos trabalhadores é de acordo com o peso de borracha e o tipo de produto que ele comercializa. Os valores são calculados de formas diferentes, conforme as regiões do estado. O valor do auxílio que eles devem receber varia entre R$ 1 a R$ 4,40. Veja como fica o pagamento por produto e região:

O produtor recebe o auxílio conforme os quilos do produto ele vender, como por exemplo, caso ele venda 100 quilos Cernambi Virgem Prensado no Vale do Acre, ele vai receber a subvenção no valor de R$ 1,30 por cada quilo do produto.