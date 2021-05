Governo anuncia ampliação da rede de água de Assis Brasil e melhorias da ETA

POR SECOM

Como parte da programação alusiva aos 45 anos de fundação do município de Assis Brasil, o governo do Estado do Acre anunciou nesta sexta-feira, 14, a obra de ampliação da rede de água do município. A ordem de serviço para execução do projeto foi assinada pelo governador Gladson Cameli, juntamente com a diretora presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Waleska Bezerra, e o prefeito Jerry Correia.

A obra será realizada pelo governo, por meio do Depasa. Serão mais de dois quilômetros de rede para atender cerca de 250 famílias do bairro Bela Vista.

“O Estado não é meu, é nosso. Precisamos gerar emprego, aproveitar os recursos. E o Acre está de portas abertas para receber investimentos e se tornar um corredor de exportação para os países andinos e a Ásia”, disse o governador Gladson Cameli ao destacar investimentos destinados ao município de Assis Brasil nos últimos dois anos e enfatizar a importância estratégica da região de fronteira para o desenvolvimento do estado do Acre.

“Quando mais de 40 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, o governador Gladson Cameli, tem dado prioridade para levar água a todas as famílias do Acre”, disse Jairo Cassiano, naquele momento representando a presidente do Depasa, Waleska Bezerra.

Melhorias na ETA

Ainda na região de fronteira, Gladson Cameli e a diretoria do Depasa descerraram a placa de entrega da obra de melhorias da estação de tratamento de água (ETA) do município.

A obra executada por meio de convênio com a Funasa contemplou Implantação da ETA de 30 litros/segundo, com urbanização do entorno e construção de escritório e casa de química. O investimento foi de mais de R$ 1,6 milhão. A atuação do gabinete do deputado federal Alan Rick foi fundamental para a viabilização do projeto.

“Esta é apenas uma de muitas obras de melhorias do saneamento que ainda entregaremos e beneficiarão os acreanos”, anunciou a presidente do Depasa, Waleska Bezerra.

Com recursos próprios, o governo do Estado, por meio do Depasa, realizou também a manutenção predial da ETA de Assis Brasil. As intervenções permitiram corrigir desgastes causados pela ação do tempo, melhorar o ambiente, bem como condições de trabalho de gestores e técnicos do Depasa no município.

Nos primeiros dois anos da gestão Gladson Cameli, o governo do Acre, por meio do Depasa aumentou a capacidade de produção da ETA do município e melhorou a distribuição de água na cidade. A unidade, que antes produzia 15 litros por segundo, agora trata 40 litros. O sistema, que antes funcionava por gravidade, agora conta com bombeamento, e de forma híbrida garante a distribuição a todos os usuários cadastrados no sistema de Assis Brasil.

Funcionando 14 horas ininterruptas, o sistema de abastecimento de Assis Brasil produz cerca de 40% mais do que é necessário para atender a demanda do município. “Hoje o Depasa vive um novo momento, obrigado a todos vocês, parabéns pelo trabalho. São de obras como essa que a gente que precisa”, disse Cameli.

Do ato de descerramento da placa de entrega da obra de melhorias da ETA de Assis Brasil participaram o deputado federal Alan Rick e o prefeito Jerry Correia.

“Em nome do povo de Assis Brasil, agradeço ao governador Gladson Cameli. Quem ganha é o povo de Assis Brasil”, disse o prefeito Jerry Correia, em reconhecimento à atuação do poder público estadual em benefício do município de Assis Brasil.