Prefeito denuncia situação caótica herdada da gestão passada em Capixaba

A Tribuna

O prefeito de Capixaba, Manoel Maia, deve entregar nos próximos dias um relatório detalhado aos órgãos fiscalizadores mostrando o sumiço de recursos, veículos, equipamentos, dinheiro que deveria estar em caixa, além de outras gritantes irregularidades herdadas da administração passada, especialmente no atendimento à saúde. Por causa dos desvios do dinheiro público, o município corria o risco de não poder receber as vacinas da covid19. É que o dinheiro destinado à compra de uma câmara fria, no valor de R$ 21.000,00, desapareceu. Para poder manter a temperatura dos imunizantes, a secretaria de saúde fez adaptações em uma geladeira comum, que não oferece a mesma segurança quanto à temperatura ideal para as doses.

Da camionete que deveria levar os agentes de saúde para os ramais sobraram apenas as fotografias do veículo e o flagrante do prefeito entregando o veículo para a concessionária. O ex-prefeito comprou e não pagou a camionete. Para piorar, os R$ 146 mil que estavam na conta da Prefeitura para pagar a dívida, desapareceram.

Outro sumiço foi de R$ 190 mil, recurso que, obrigatoriamente seria usado no pagamento de uma van que levaria para Rio Banco os pacientes que fazem hemodiálise. O desaparecimento dessas verbas e do equipamento está em um relatório preparado pela atual gestão que será encaminhado ao Ministério Público estadual e federal e o Tribunal de Contas.

O relatório mostra que o prefeito Manoel Maia recebeu o município com R$ 21 milhões em dívidas. Capixaba, em dezembro do ano passado estava inadimplente com 11 Ministérios. O ex-prefeito saiu sem sequer pagar as últimas contas de energia que somaram R$ 335 mil.

A secretaria de saúde foi a que mais perdeu com os desmandos da gestão passada. O novo secretário assumiu a pasta com dívidas de R$ 129 mil. Na conta destinada aos gastos com a covid 19 sobraram apenas R$ 4,00.

A farmácia do município estava vazia, médicos, enfermeiros, técnicos que trabalharam na linha de frente da covid19 ficaram o mês de dezembro sem receber. O prefeito atual alega não ter dinheiro para acerta a conta.

Algumas ações de limpeza, coleta de lixo e ajuda a produção rural estão comprometidas porque máquinas e caminhões estão sem poder rodar. Uma caçamba era usada em obras na cidade e ajuda ao produtor rural está há mais de um ano no pátio de uma oficina. Outra que fazia a coleta de lixo está na mesma situação. Uma camionete com menos de dois anos de uso está jogada em um pátio. Outro veículo de passeio, que era usado pela fiscalização de tributos do município foi abandonado em um ramal e ficou no mato por vários meses. Agora a prefeitura vai tentar recuperar esses veículos que custaram tão caro aos cofres do município.

As máquinas e tratores comprados há poucos anos, que poderiam ajudar a recuperar ramais estão em pátios como se fossem sucatas, e, vale lembrar, que dos 12.000 moradores de Capixaba, 65% vivem na área rural e são completamente dependentes dos ramais.

O atual prefeito pretende buscar nos órgãos fiscalizadores alguma punição ao ex-prefeito Antônio Cordeiro da silva, conhecido como Joãozinho. Nos últimos quatro anos, Capixaba teve dois prefeitos: o primeiro, José Augusto, foi afastado, acusado de desviar recursos da saúde. O vice, Joãozinho, assumiu e também foi denunciado. E quase perdeu o cargo durante uma CPI da Câmara Municipal. Não perdeu o mandato porque dois vereadores sumiram no dia da votação da comissão de investigação.