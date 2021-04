POR NANY DAMASCENO

Na manhã desta quarta-feira (27), o governador Gladson Cameli fará uma visita à Ponte do Madeira, que está em fase de conclusão e vai, enfim, ligar o Acre ao resto do Brasil por terra.

A ponte tem 1,520 quilômetro de extensão e 14,45 metros de largura, com duas pistas, dois acostamentos e passarela. E o custo da obra que teve início em 2014, foi de aproximadamente R$ 154 milhões e tem data prevista de entrega para o dia 7 de maio com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

“Desde o período em que o governador Gladson Cameli exerceu mandatos na Câmara dos Deputados e no Senado da República, ele defende a construção desta ponte como a maior e mais importante obra de infraestrutura para o Acre e a região Norte”, diz nota enviada pela Secretaria de Comunicação.

Atualmente a travessia sobre o Rio Madeira, na região do distrito de Abunã (RO), é feita por balsas. O trajeto entre as margens do rio leva, em média, meia hora por meio de pagamento de taxa. Porém, em momentos mais críticos do ano, como nos períodos de cheia e seca, o tempo para fazer o mesmo percurso é superior a uma hora e com a conclusão da ponte, será possível a travessia em poucos minutos.

