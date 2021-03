Wellington teve sua moto apreendida devido ao não pagamento de uma multa no valor de R$ 300 reais

SAIMO MARTINS

O governador Gladson Cameli relatou neste domingo (28) que se sensibilizou com o drama do entregador Wellington Ribeiro, que teve sua moto apreendida devido ao não pagamento de uma multa no valor de R$ 300 reais.

O chefe do executivo garantiu que desta vez vai interceder pelo caso, já que se trata de um trabalhador que depende da motocicleta para o sustento da família. “Determinei que devolva a moto e retire as multas do sistema”, garantiu. Porém, o governador deixou um recado:

“Que não vire rotina das pessoas acharem que podem fazer tudo”, explicou.

O caso do motoboy viralizou nas redes sociais após Wellighton gravar um vídeo relatando o drama da apreensão de seu veículo, que ocorreu na noite de sábado (27), próximo a Ponte Metálica, por militares do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Acre, no centro da cidade.

O trabalhador alegou que a documentação do veículo foi paga, mas, devido a falha no sistema, não havia caído no sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Veja vídeo:

