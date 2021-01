Epitaciolândia e Brasiléia recebem visita do vice-governador Major Rocha (PSL), para tratar sobre a problemática enfrentada na fronteira por conta do colapso no hospital regional do Alto Acre.

A vinda do vice governador é fruto de reunião de vereadores de Brasiléia e Epitaciolândia que além de cobrarem mais suporte a unidade que foi criada pelo governo do estado para atender os mais de 50 mil habitantes da regional do Alto Acre.

Tem sido crescente o numero de casos de dengue e covid-19 nos municípios, chegando a colapsar o atendimento no hospital regional, diante disso os vereadores dos dois municípios se reuniram no inicio dessa semana buscando sensibilizar o governo diante dos problemas.

O vice governador Rocha ouviu atentamente as reivindicações, Rocha esteve primeiro em Brasiléia, depois se deslocou para Epitaciolândia. Nos dois municípios foi recepcionado pelos gestores locais, vereadores e outras autoridades.

