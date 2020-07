Desta vez foi a direção do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) que passou por alterações.

O presidente do departamento, Ronan Fonseca Lemos Filho, foi exonerado do comando da pasta e nomeado para assumir como diretor executivo de operações do Deracre.

Ele estava à frente do órgão desde dezembro do ano passado, a porta-voz do governador, Mirla Miranda disse que o governo não definiu quem assume a presidência do departamento, mas que o novo nome deve ser divulgado ainda esta semana.

Outra exoneração publicada ainda no diário desta terça foi a do diretor da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), Raimundo Vaz de Azevedo. O governo não informou o motivo das alterações nas pastas.

Mudanças na Sefaz

A secretária adjunta da Receita Estadual, Wanessa Brandão Silva, que há pouco mais de três meses estava respondendo de forma interina pela Secretaria da Fazenda do Acre entregou os cargos. O decreto com a exoneração a pedido também foi publicado na edição desta terça do DOE.

Desde a saída da secretária Semírames Dias, que também entregou o cargo após oito meses à frente da Sefaz, a secretaria ficou nas mãos de gestor interino.

Com a exoneração de Wanessa, quem assume também de forma cumulativa e interina a pasta é o secretário adjunto do Tesouro Estadual, Raymson Ribeiro Bragado.

Exoneração no Depasa

Nessa segunda-feira (6), o governador Gladson exonerou o presidente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) Sebastião Aguiar da Fonseca Dias, conhecido como Tião Fonseca. Ele estava há pouco mais de três meses à frente da pasta.

Durante os poucos meses de gestão de Fonseca foram registradas várias reclamações por falta de água em Rio Branco, além de protestos com ruas da capital fechadas.

No mês de abril, a falta de água gerou um princípio de rebelião no Complexo Prisional Francisco D’ Oliveira Conde, o maior do Acre, e terminou com mais de 50 presos feridos e alguns encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco.

Ainda na edição do DOE de segunda (6), o novo presidente foi nomeado. Se trata de Luiz Felipe Aragão Werklaengh, que era diretor administrativo e financeiro do Depasa desde o último dia 26 de março. Além do presidente, outros cargos de diretoria do departamento também tiveram troca de nomes.

Mudança na Educação

O governador Gladson Cameli nomeou o novo secretário adjunto da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Quem assume o cargo é o ex-secretário municipal de Educação, Moisés Diniz.

O cargo de adjunto chegou a ser ocupado por poucos dias por Márcio Mourão e estava desocupado desde o último dia 16 de junho.