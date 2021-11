Governador agradece Degmar Kinpara pelos serviços prestados ao IMC

Por motivos de saúde, Degmar Kinpara comunicou ao governador Gladson Cameli sobre a impossibilidade de seguir à frente da presidência do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC). Em reunião com o chefe de Estado, nesta quarta-feira, 10, a gestora agradeceu a oportunidade e apresentou relatório referente as ações desempenhadas no órgão.

Degmar assumiu a função em agosto deste ano e, apesar do curto período, coordenou a criação da Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento e da Comissão Temática Indígena. Outros importantes avanços também foram consolidados no IMC nestes últimos meses.

“Vim, pessoalmente, agradecê-lo pela oportunidade e confiança que me foi dada. Aproveito para reafirmar meu apoio ao governador Gladson Cameli e dizer que estamos juntos por um Acre melhor”, declarou.

Em suas palavras, Gladson enalteceu as qualidades profissionais de Degmar Kinpara e afirmou que a saída dela representa uma perda para sua equipe de governo. Ao mesmo tempo, Cameli compreende os motivos e desejou sucesso no tratamento médico que a gestora será submetida.

“A Degmar é uma mulher extremamente qualificada e competente para exercer qualquer função pública. Infelizmente, ela deixa o IMC e isso tem um motivo muito pessoal e que eu respeito muito. Nossa saúde vem sempre em primeiro lugar e ela já está em minhas orações para que Deus possa curá-la e abençoá-la neste tratamento”, enfatizou.

O encontro contou ainda com a presença do marido de Degmar e ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Minoru Kinpara, e de Joice Nobre, que assumirá a presidência do Instituto de Mudanças Climáticas.