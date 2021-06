Gladson vai em encontro aos servidores, sinaliza diálogo, mas diz que não colocará a folha em risco

Por

O governador Gladson Cameli (Progressistas) se reuniu na manhã desta segunda-feira, 14, em frente ao Palácio Rio Branco com os servidores da saúde que deflagraram greve geral da categoria.

Na conversa, Cameli afirmou que o Governo se mantém aberto ao diálogo, mas destacou os entraves como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Gladson reafirmou a realização de um novo concurso para a categoria e a manutenção dos empregos dos servidores do pró-saúde.

“Quem vai passar pelo vestibular [eleições] ano que vem sou eu e eu não vim aqui mentir, tenham certeza que vamos jogar limpos e abertos ao diálogo. O que eu não vou fazer é pôr em risco a folha de pagamento. Eu vou fazer concurso público na hora que a Lei me permitir para que depois a justiça não cancele. Agora, o que eu puder fazer para valorizar os servidores e cumprindo com a promessa feita em 2018, que não era demitir o pró-saúde e eu me comprometi e reafirmo aqui que ninguém vai ser demitido. O pró-saúde não fui eu que criei, mas sou eu quem vai resolver”, afirmou aos aplausos dos servidores.

Vestidos de preto, servidores da saúde colocaram caixões e relembraram as mortes de colegas para a covid-19 neste ano. Os profissionais decidiram por uma paralisação geral em conjunto com todos os trabalhadores da Saúde no estado a partir desta segunda (14).

Serviços tido de Urgência e Emergência não serão prejudicados e tampouco o atendimento para casos de Covid-19, informou o presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), Guilherme Pulici.

A decisão foi tomada devido às sucessivas recusas de tratativas de reajuste do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) por parte do governo do estado e diversos outros problemas que afetam todos os empregados da área.

A proposta do movimento é chamar a atenção da sociedade sobre os empecilhos que comprometem a qualidade do atendimento nas unidades públicas, além de pressionar os gestores a implementar as melhorias necessárias.

Outras reivindicações são a recomposição das perdas inflacionárias, o pagamento retroativo do adicional Covid-19 de dezembro de 2020, a gratificação de 20% de insalubridade até a regularização do novo LTCAT, além da revisão da Lei do Igesac, fornecimento de insumos necessários para o exercício profissional e concurso público.