Brasileia abre processo seletivo com 63 vagas para professores e agente educador

A prefeitura de Brasiléia, no interior do Acre, abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores e agente de educação. São 63 vagas, 27 delas para convocação imediata e o restante para cadastro de reserva.

Os salários variam de R$ 1.100 para agente de educação e de primeira infância do campo, passando por R$ 1.808 para professor do ensino fundamental e chegando até R$ 1.935 para professor do primeiro ao quinto ano. Todas as vagas são para a zona rural.

As inscrições devem ser realizadas nos dias 16, 17 e 18 de junho, de forma presencial na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua 02 de Novembro, número 102, bairro Raimundo Chaar.

A seleção será de forma simplificada, com análise curricular. A validade do contrato é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.