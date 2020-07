Uma reunião fora do Estado do Acre nesta terça-feira (14) deverá resolver, pelo menos por enquanto, a situação envolvendo o governador Gladson Cameli com a direção do Progressistas, acerca das eleições municipais deste ano.

O encontro será às portas fechadas em Brasília, com a participação da senadora Mailza Gomes, o presidente da executiva Municipal, pastor Reginaldo e o próprio Governador.

A temática abordada será a real opinião e vontade política de Cameli, haja vista seu desejo de caminhar com a atual prefeita de Rio Branco em sua tentativa de reeleição. Outra possibilidade é aceitar a vontade do chefe do executivo e apoiar Neri, indicando apenas o vice.