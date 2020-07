O preço dos combustíveis apresentou comportamento de alta em todas as regiões do País em junho, destaca o último Índice de Preços Ticket Log (IPTL). De maneira geral, os preços também tiveram alta na Região Norte. A gasolina, que em maio era vendida a R$ 4,094, avançou 2,47% em junho e foi vendida ao preço médio de R$ 4,195 o litro. O etanol, com aumento de 0,59%, foi vendido a R$ 3,568, enquanto o diesel foi encontrado pelos motoristas ao valor médio de R$ 3,543, um incremento de 0,31% em relação a maio.

Já na análise por Estado, a região – diferentemente de outras – ainda apresentou queda no preço do diesel e do etanol em alguns Estados. O Amazonas apresentou o etanol mais barato, vendido em junho a R$ 3,277, baixa de 3,4% em relação ao preço de maio. O diesel também teve um recuo de 0,9% no Estado. O Acre lidera os preços mais altos, com a gasolina a R$ 4,540 (+0,8%), o diesel a R$ 4,08 (+1,2%) e o etanol com o litro a R$ 3,852. Em maio, o etanol não havia apresentado volume significativo de consumo no Acre.

“Desde o início do ano, o Norte se destaca pelos preços mais altos nos combustíveis, em especial o diesel, porém, o último IPTL nos mostra que, no mês em que boa parte do País apresentou alta nos preços, alguns Estados da região ainda registraram recuo nas bombas. De qualquer maneira, a região ainda tem as maiores médias para o diesel e o etanol”, afirma o head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, Douglas Pina.

O Amapá apresentou os menores preços para a gasolina, que teve o litro vendido ao valor médio de R$ 3,563, com aumento de 6,6%, em relação a maio. Pará e Roraima tiveram baixas nos valores do diesel: 0,1% e 2,0%, respectivamente. Já no Tocantins, embora com aumento de 2,7%, o diesel foi comercializado com o menor valor da região, R$ 3,106. Rondônia registrou alta para todos os tipos de combustível, com o maior índice para o diesel, 1,8%, o que fez com que o preço médio do combustível ficasse em R$ 3,396.

Ainda de acordo com o estudo realizado pela Ticket Log, os preços apresentados em junho demonstram que, embora existam perfis diferentes para cada veículo, foi mais vantajoso financeiramente abastecer com gasolina no Pará, Amazonas, Tocantins, Acre e Pará. Já Roraima e Rondônia não apresentaram índices de consumo de etanol suficientes para análise.

